شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز “ BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تحت مسمى :

1- فني صيانة النظم الكهربائية

2- مشرف الميكانيكية

3- مشرف إلكترونيات الطيران

4- مراقب تفتيش فرع

5- فني صيانة أنظمة

6- مسؤول العمليات الأمنية

7- مشرف فني متجر التسلح

8- فني متجر خزان الوقود الطائرات

9- مشرف فني الحياة والطوافة

10- مشرف فني دعم خلايا الاختبار ومعدات القياس

11- مدير مالي

12- مستشار أول الصيانة

13- مشرف فني دعم

14- مشرف فني الطلاء

15- فني إصلاح الإطارات

16- رئيس برنامج السكك الحديدية

17- مشرف أول

18- قائد فريق الهندسة اللوجيستية

وأشارت الشركة إلى أن التقديم بدءا من تاريخ 11 يناير، عبر موقعها الإلكتروني التالي: هنا .