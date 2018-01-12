الرياح تدفع ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة إلى اليابان

طوكيو(صدى):

أكدت مصادر يابانية أن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة منذ أسبوع، إتجهت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يوم الأربعاء الماضي، حيث دفعتها الرياح بعيدا عن الساحل الصيني.

وقال متحدث خفر السواحل الياباني في كاجوشيما، اليوم الجمعة، أن ناقلة النفط المشتعلة منذ قرابة أسبوع بعد أن اصطدمت بسفينة أخرى ليل السبت أصبحت على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غربي جزيرة أمامي أوشيما حتى بعد ظهر أمس الخميس.

وكانت الناقلة تحمل قرابة مليون برميل من المكثفات، وهي خام خفيف جداً شديد القابلية للاشتعال إلى كوريا الجنوبية.