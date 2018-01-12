وظائف شاغرة بفنادق ماريوت

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركة فنادق ماريوت عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في الرياض ومكة المكرمة والخبر والظهران.

وأشارت إلى المسمى الوظيفي على النحو التالي:

وكيل مكتب الاستقبال (الظهران)، مساعد مدير- مكتب الاستقبال (الخبر).، مسؤول المفقودات (مكة)، أمين الصندوق (الظهران)، وكيل مكتب الاستقبال (الرياض)، مسؤول مكتب مناوب (الرياض)، مشرف مبيعات (الرياض)، كاشير مطعم (الرياض). ، مشرف غرفة الطعام (الرياض)، مسؤول الولائم (الرياض)، مساعد مدير متجر الحلويات (الرياض)، مدير الأغذية والمشروبات (الرياض)، مسؤول مناوب غرفة الطعام (الرياض)، مشرف التدبير المنزلي (الرياض).

وأشارت الشركة أن التقديم سيكون عبر موقعها الإلكتروني بدء من 11 كانون الثاني / يناير 2018 ، ولمزيد من التفاصيل والتقديم يمكن الدخول على الرابط المرفق: هنا .