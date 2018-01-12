شركة ” فايزر ” تعلن وقف أبحاثها العلمية بشأن علاج الزهايمر

متابعات(صدى):

أعلنت شركة فايزر للأدوية عن قرارها بوقف الأبحاث العلمية المتعلقة بأدوية علاج مرض الزهايمر، كما أوقفت برنامج بحثيا يتعلق بالعلوم العصبية، وتنوى الشركة لإلغاء 300 وظيفة .

وقال بيان الشركة ” اتخذنا القرار لوقف بحوث العلوم العصبية، وجهود التطوير المبكرة، وإعادة توزيع الأموال على المجالات التي نتميز فيها بقوة، وهذا سيتيح لنا تعظيم الأثر على المرضى”

وعقبت جمعية مرض الزهايمر عن هذا القرار وقالت “أنه مخيب للآمال وضربة للمصابين بمرض الخرف” .

وأوضحت عالمة في الأعصاب تدعى ” تارا سباير-جونز” بجامعة إدنبره ، لن تنسحب جميع الشركات ولن تتوقف عن العمل في هذا المجال ،مشيرة إلى أن قرار شركة فايزر جاء بسبب ارتفاع معدل فشل التجارب العلاجية.