شركة بوينغ للطيران تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

قالت الشركة العالمية للطيران ” بوينغ ” العاملة بمجال تصنيع الطائرات التجارية ونظم الدفاع والفضاء والأمن، أنها تتوافر لديها وظائف فنية وإدارية شاغرة.

وتتاح الوظائف لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في الرياض، وجدة، وخميس مشيط.

الوظائف المتاحة هي :

– مدير تكنولوجيا المعلومات الدولية بالرياض: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الإدارة، إدارة الأعمال)، أو المجالات التقنية ذات الصلة.

– ممثل الخدمة الميدانية بجدة : درجة البكالوريوس في تخصصات: (الطيران، والهندسة ).

– مسؤول فني- مركز دعم اتخاذ القرار بالرياض : الدرجة الجامعية في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو المجالات ذات الصلة.

– ممثل الخدمة الميدانية بخميس مشيط : درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي صلة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك منذ يوم 11 يناير 2018م.

وللتقديم ومعروفة الشروط يرجي زيارة الرابط : هنا .