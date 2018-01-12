شركة ” هاليبورتون ” تتيح 9 وظائف شاغرة بالخبر

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة هاليبورتون “ Halliburton ” ، لصناعة الطاقة، 9 وظائف شاغرة، عبر موقعها الإلكتروني، في فروع الشركة بمحافظة الخبر.

وحددت شروط الوظيفة، أن يكون المتقدمين من حمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.

وأعلنت الشركة عن عدد الوظائف المتاحة في أقسامها المختلفة، ومن بينها:-

فني أول ميكانيكي.

2- محام.

3- مسؤول مهني ميداني.

4- مهندس تصاميم.

5- فني مختبر- كيمياء.

6- مساعد أول مشغل.

7- منسق الصحة والسلامة والبيئة.

8- مهندس الصحة والسلامة والبيئة.

9- مهني حقل.

ويبدأ التقديم عبر موقعها الإلكتروني، اعتبارا من يوم 10 يناير، 2018مـ، كما تقدم المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي هنا .