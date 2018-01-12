شاب يلقن عروسته درسا قاسيا ويفاجئها بضرة ليلة زفافهما في نفس الكوشة

نايف السالم(صدى):

لقن عريسا عروسته العنيدة درساً قاسيا لن تنساه طيلة حياتها، وذلك بعدما فاجأها بزواجه من عروسة أخرى في نفس ” الكوشة ” خلال ليلة زفافهما في أحد فنادق دبي الفاخرة.

وأوضح ملابسات الواقعة مدير إحدى الشركات المتخصصة بخدمات الأفراح، أن العروسين كانا قد اتفقا على ترتيبات حفل زفافهما الفاخر بشكل كامل، ولكنه تفاجأ باتصال من العريس يحمل مفاجأة صادمة.

وذكر أن العريس طلب قبل أيام قليلة من موعد الزفاف تغيير بعض الأغاني، وعندما ذكرته بأنها من اختيار العروس، أخبرني بأن التغييرات الجديدة من أجل الزوجة الثانية التي ستكون مفاجأة الزفاف.

فيما أشار الزوج إلى أن سبب إقدامه على تلك الخطوة بأنه عقاب لها لمحاولتها فرض شخصيتها وقراراتها، منوهاً إلى أن القصة انتهت بتطليقه العروس الأولى، وإكمال حفل الزفاف على ” ضرتها ” .

وأكد أنه لم يكن راضيا عن الخطوة، ولكنه وجد فيها ما يحفظ كرامته، لاسيما وأن سعي عروسه للتحكم بقراراته ومعارضتها الدائمة لأفكاره وعدم تقبلها وجهات نظره، سبب له إحراجاً عائلياً كبيراً بحسب قوله.