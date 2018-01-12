1500 ريال يوميا فاتورة علاج مريض الإدمان

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الأمانة العامة لمكافحة المخدرات، أن علاج مريض الإدمان لمدة شهرين-وهي مدة البرنامج العلاجي-، بنحو 90000 ريال، بمعدل 1500 ريال يوميا.

وأكد الأخصائي النفسي خالد المريط، أن تكلفة علاج المدمن بالمملكة تبلغ 1500 ريال لليوم الواحد، شاملة التنويم والتغذية والفريق المعالج والملاحظة لمدة 24 ساعة.

وأشار أن البرنامج العلاجي يعتمد على حالة المريض، وقد يتراوح بين شهر وشهرين، وتتم مراجعته في العيادات الخارجية.

وشدد على ضرورة تقييم الحالات، وتحديد العلاج الدوائي والسلوكي والمعرفي من قبل الأخصائيين لمريض الإدمان.