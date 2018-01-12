” هدف ” تؤكد عدم تخفيض رواتب المعلمين

علي القحطاني(صدى):

فرض صندوق الموارد البشرية ” هدف ” ، على المدارس الأهلية بأن يكون الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات 5600 ريال، وجاء هذا القرار بعد أن تلقى الصندوق عدد من الشكاوي من المعلمين بشان تخفيض رواتبهم بعد انتهاء فترة الدعم.

وأكد الصندوق أن الهدف من برنامج تمهير هو تدريب الخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة عمل خلال الستة أشهر الأخيرة، حيث يحصل المستفيد من البرنامج على مكافأة قدرها 3000 ريال.

وتسعى المملكة لمنح المزيد من الدعم للقطاع الخاص لتخفيض نسبة البطالة .