” الزكاة ” : 10% من المحلات مخالفة لـ” القيمة المضافة “

علي القحطاني (صدى):

رصدت هيئة الزكاة والدخل، 10% من المحلات المخالفة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، منذ إقرارها.

وعليه حذر اقتصاديون الشركات والمستوردين ونقاط البيع بالتجزئة من التلاعب بأسعار المنتجات الاستهلاكية والخدمية .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين، إن الوزارة تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية لضبط المخالفات.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المستهلكين عند شراء خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة التأكد من الحصول على فاتورة تشمل الضريبة ورقم التعريف الضريبي لتلك المنشأة.