60 ألف ريال لتزيين واجهات المنازل بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

برمت اتفاقية بين هيئة تطوير المدينة المنورة وبنك التنمية الاجتماعية من أجل تسهيل عملية حصول المواطنين على قروض لتحسين واجهات المباني العمرانية وإعادة ترميم منازلهم .

وتشجع الهيئة المواطنين لتقديم طلبات للحصول على القروض وتعمل على مساعدتهم في تسهيل الإجراءات ، ويقوم بنك التنمية بإيداع المواطنين الراغبين في تحسين واجهات منازلهم، قروض بمبلغ لا يتعدى 60 ألف ريال وفقا للضوابط والشروط.

وتتيح الهيئة الفرصة لملاك العقارات في المناطق السياحية لترميم واجهات عقاراتهم.

وشهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة توقيع الاتفاقية بين هيئة تطوير المدينة المنورة ومجموعة البنك الإسلامي الممثلة في بنك التنمية الاجتماعية، بهدف تطوير الجوانب التنموية في المنطقة.