لبنان تستعيد 3 قطع أثرية مسروقة

بيروت(صدى):

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن لبنان تستعيد ثلاث قطع أثرية مسروقة منذ 37 عاما، اليوم الجمعة، عبر القنصلية العامة فى نيويورك، وستصل القطع الأثرية الثلاث إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.

ولفت المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية اللبنانية إلى الجهود المبذولة لضمان استعادة القطع الأثرية القيمة حفاظًا على الإرث الحضاري اللبناني.

وقال المكتب الإعلامي لخارجية لبنان :” أن الجهود الحثيثة التى بذلتها وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثتها فى نيويورك لضمان استعادة لبنان لهذه القطع الأثرية القيمة، تؤكد الأهمية الكبيرة التى توليها الوزارة لملف الآثار اللبنانية المسروقة والمفقودة وحرصها البالغ على إيجادها ،وتأمين إعادتها إلى مهدها إيمانا منها بضرورة الحفاظ على الإرث الثقافى والحضارى للبنان “.