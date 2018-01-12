أبرزها المنافسة غير العادلة..7 أسباب وراء ارتفاع معدلات البطالة

علي القحطاني (صدى):

أعلن نضال رضوان رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية، أن هناك 7 عوامل وراء ارتفاع معدلات البطالة إلى 12.8% في العام الماضي، من بينهما المنافسة غير العادلة من العمالة الوافدة الأقل تكلفة من المواطنين، وعدم استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص؛ لعدم إجراءات تعديلات في أنظمة العمل، سواء من ناحية ساعات العمل وتدني الأجور والفصل التعسفي للعمالة الوطنية.

وأشار ” رضوان ” ، إلى احتمالية زيادة نسبة البطالة خلال عام 2018؛ نظرا لوجود أعداد جديدة من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس، إلى جانب تخفيض أصحاب العمل التوظيف، وتسريح العمالة في حالة عدم تعديل المادتين 77 و 78 من نظام العمل.

وأوضح “رضوان”، أن تعرض بعض المنشآت إلى صعوبة مالية وبالتالي تقليص النفقات بإيقاف التوظيف أحد أهم أسباب البطالة، فضلا عن عدم فاعلية هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة وتمركز معظم فرص العمل في المدن الرئيسية.