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سباق التحمل في فعاليات المنتزه البري بجازان

سباق التحمل في فعاليات المنتزه البري بجازان
تركي السالم(صدى):

يشهد منتزه جازان البري الثاني بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا حالياً، العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع .

ويجد زوار المنتزه البري جملة من البرامج التي تنظمها اللجنة المشرفة على المنتزه التي تنوعت بين سباق تحمل ومسابقة اجمل صوت وبرامج أطفال و عروض الخيول , إلى جانب العروض الإنشادية والبرامج التوعوية .

وجاءت الفعاليات التي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، مواكبةً لإجازة منتصف العام الدراسي , حيث يغتنم الزوار اعتدال الأجواء للاستمتاع بأوقاتهم في المنتزه البري .


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