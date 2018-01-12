سباق التحمل في فعاليات المنتزه البري بجازان

تركي السالم(صدى):

يشهد منتزه جازان البري الثاني بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا حالياً، العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع .

ويجد زوار المنتزه البري جملة من البرامج التي تنظمها اللجنة المشرفة على المنتزه التي تنوعت بين سباق تحمل ومسابقة اجمل صوت وبرامج أطفال و عروض الخيول , إلى جانب العروض الإنشادية والبرامج التوعوية .

وجاءت الفعاليات التي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، مواكبةً لإجازة منتصف العام الدراسي , حيث يغتنم الزوار اعتدال الأجواء للاستمتاع بأوقاتهم في المنتزه البري .