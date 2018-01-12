8 أشخاص مفقودون في انزلاقات للتربة بكاليفورنيا

واشنطن(صدى):

أدت السيول الموحلة التي اجتاحت مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، قبل يومين، إلى مقتل 17 شخصا وملحقة أضراراً ودماراً بمئات المنازل، وفقدان 8 أشخاص حتى الآن لم يتم العثور عليهم.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية على امتداد مئات الأمتار، بسبب غياب الغطاء النباتي الذي يسهم في تماسك التربة، في منطقة لم تنفض عنها بعد رماد الحريق المدمر ” توماس” الذي اجتاح أنحاء واسعة من كاليفورنيا الشهر الماضي وكان الأسوأ في تاريخ الولاية على الإطلاق.