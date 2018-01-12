وظائف شاغرة بـ ” الشلهوب التجارية ” للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت مجموعة شركات الشلهوب التجارية، المتخصصة بمجال التجزئة والتوزيع والتسويق، فرص عمل بعدة وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالفروع التابعة لها في جدة، والخفجي.

وأشارت الشركة إلى أن الوظائف المتاحة لحمَلة البكالوريوس ،وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات، على مسمى:

–تنفيذي مبيعات ” للنساء ” .

– مدير متجر.

– مستشار أدوات تجميل “عدد 3 وظائف”.

– مشرف عروض تجارية.

– تنفيذي مبيعات “للرجال”.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الموقع( من هنا)