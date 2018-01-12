15 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة بكتيل السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بكتيل السعودية “ BECHTEL ”، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، عن توفّر 15 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مشرف تكاليف أنظمة المراقبة.

2- مهندس مدني.

3- مدير مستودعات المشروع.

4- مهندس التكليف الكهربائية.

5- مهندس مشروع- إعداد الموقع والطرق.

6- مهندس أول ميكانيكي حقل.

7- مهندس ميكانيكي.

8- مهندس كهربائي حقل.

9- مهندس أول ميكانيكي حقل- الخدمات.

10- مدير الإنشاءات.

11- مدير مشروع.

12- مدير العقود.

13- مهندس مشروع- تطوير الموقع والمرافق.

14- مدير مراقبة المستندات.

15- مهندس حالة السلامة.

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 يناير 2018م.(من هنا )