قناديل البحر تلدغ طفلا في ” المعجز ” ويصاب بحروق شديدة

محمد بن طحيطح(صدى):

وصل إلى طوارئ مُسْتَشْفَى عسير المركزي، فَجْر اليوم، شخص ١٤ عاماً، وبه تورم وجروح تشبه الحروق بالذراع اليمنى وَتَمَّ مناظرته فَوْراً بواسطة فريق طبي مختص مكون من أطباء الطوارئ وأطباء الحروق والتجميل وأطباء الجلدية.

وكشف المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه تم التشخيص الأولي والذي يظهر احتمال تعرضه للدغ من أحد أنواع (قنديل البحر) والتي تُعطي أعراضاً جلدية مثل الاحْمِرَار وفقاعات جلدية وتقرحات بالجلد مع أعراض حرقان جلدي والآم شديدة، كما يحتمل أَيْضاً أن الأعراض التي ظهرت لديه قد تكون نَتِيجَة لحساسية شديدة لمكونات بحرية معينة؛ كونه تعرض للإِصَابَة في مِنْطَقَة بحرية كما أَفَادَ ذووه.