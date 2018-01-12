تفاصيل افتتاح أول معرض سيارات للسيدات في جدة

نايف السالم(صدى):

قام الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة جدة، حسن بن إبراهيم دحلان، بتدشين أول معرض سيارات للسيدات داخل أحد المراكز التجارية، والعاشر على مستوى المملكة، وذلك قبل 6 أشهر من منح المرأة السعودية حق قيادة السيارة، المقرر في شهر يونيو القادم، الذي يُعد تفعيلًا للقرار الصادر نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح أبو بكر بالبيد، مدير التطوير والأعمال للشركة التي افتتحت المعرض، أنهم يعملون حاليًا على تدريب 3 سيدات سعوديات مستشارات للمبيعات، للتعامل مع السيدات في الفترة القادمة، ومساعدتهن في التعرف على المركبات وأنواعها وعن البلد المصنعة وكمية استهلاكها للوقود، وفقا لعكاظ.