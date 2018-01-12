” عزت ” : لاعبو المنتخب سيحصلون على رخصة للإفطار في رمضان

ماجد محمد(صدى):

قال عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إن لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم سيكون بمقدورهم الإفطار خلال شهر رمضان المقبل، وذلك أثناء استعداداتهم لمونديال روسيا 2018 والذي سينطلق ليلة عيد الفطر المبارك.

وقال عزت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المدرب الجديد للأخضر “بيتزي “: ” سيمنح لاعبو المنتخب السعودي رخصة بعدم الصيام خلال شهر رمضان”.

وأضاف: هذه الرخصة ستكون بسبب المعسكر الذي سيعقده الأخضر وسيشمل تدريباته وستكون ذات مستوى عال تتطلب جهداً مضاعفا.