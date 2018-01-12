عبد ربه منصور يثمن جهود المملكة في سبيل الانتصار لإرادة الشعب اليمني(صدى):

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، بدور المملكة ووقوفها مع بلاده في مختلف المواقف والظروف وتقديمها التضحيات في سبيل الانتصار لإرادة الشعب اليمني في معركة الهوية والمصير المشترك.

وأكد الرئيس اليمني خلال لقائه أعضاء في هيئة علماء اليمن في الرياض، على ضرورة قيام العلماء بتوضيح مخاطر الطائفية وخطورة المد الإيراني الرافضي وفضح وتعرية مشاريع القوى الانقلابية التي تدثرت تحت عباءة المناطقية والطائفية لغزو وتدمير اليمن.

وطمأن الرئيس اليمني، العلماء بأن دستور اليمن القادم لن يخالف الثوابت الوطنية والدينية ، مضيفًا أن الشريعة الإسلامية ليست محل خلاف بين عقلاء اليمن ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.