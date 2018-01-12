أسهل حل للتخلص من الروائح الكريهة

متابعات(صدى):

جميعنا نهتم بالقضاء على الروائح الكريهة التي يفرزها الجسم مثل رائحة العرق، والفم، باستخدام العطور والمنظفات التي تساعد في التخلص من تلك الروائح.

لكن مؤخرًا نصحت مجلة المانية، متخصصة بالصحة والجمال، بتناول أقراص الكلوروفيل؛ نظراً لأنها تمثل حلاً سحرياً للتخلص من روائح الجسم الكريهة، كرائحة العرق أو رائحة الثوم أو البصل المنبعثة من الفم.

وأوضحت المجلة أن الكلوروفيل يقضي على مركبات البروتين المسببة للرائحة الكريهة أو يحد من نشاط إنزيمات معينة، التي تتسبب في انقسام البروتين، بحيث لا تنشأ الرائحة الكريهة من الأساس.