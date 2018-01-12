” الشعب يرحب دخول النساء للملاعب ” يتصدر تويتر..ومغردون: “وقرن في بيوتكن”
دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسمًا جديدًا بعنوان ” الشعب يرحب دخول النساء للملاعب “، ليتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولًا فور تدشينه.
وانقسمت التغريدات بين مؤيد ومعارض لقرار حضور المرأة بالمملكة للمباريات مؤخرًا، واستشهد أحد معارضي القرار بقول الله تعالى : ” وقرن في بيوتكن “.
كانت قد قالت روسيا اليوم إن المرأة في المملكة أصبحت قادرة على حضور الفعاليات الرياضية الكبرى للمرة الأولى، مشيدة بتنفيذ المملكة لتلك الإصلاحات بالفعل، لافتة إلى أنا لسماح للمرأة بدخول الملاعب هو جزء رئيسي من رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتحديث النظام الاجتماعي والاقتصادي المحافِظ، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3779 ] نشر منذ 44 دقيقة
مصيبه ان يصبح تويتر هو ممثل الشعب وتوجهاته
والمصيه الاكبر ان اكثر مستخدمي تويتر من صغار السن ومن السفهاء
والغالبية من خارج مملكتنا الحبيبه وليس من شعب المملكة مجرد اسماء سعوديه وهميه تديرها ايادي خارجيه
من اراد راي الشعب يعمل استفتاء ببطاقة الهوية الوطنيه
وسيتضح له توجه شعب المملكة المحافظ على دينه وحب وطنه ومليكه
ابو منار[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 12 دقيقة
وعندالله تجتمع الخصوم ذلك يوم الفصل يوم الحساب يتمنى الملك انه عامة الشعب ويتمنى الغني انه من الفقراء والصحيح المعافى انه من المرضى// يكتم الله على الافواه وتكلم الايدي والارجل بما كانوا يفعلون ويتمنى الكافرون انهم كانوا ترابا ياخي احذر ان تاخذك العزة بالاثم فتكون من اصحاب النار احذر ان تسن سنة سيئة تبقى اثاره عليك الي يوم القيامه قال تعالى(ربنا انا اطعنا سادتناوكبارنا فاضلونا السبيل ربنا فاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيرا)
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23036 ] نشر منذ 8 دقائق
طيب