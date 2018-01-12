” الشعب يرحب دخول النساء للملاعب ” يتصدر تويتر..ومغردون: “وقرن في بيوتكن”

نواف السالم(صدى):

دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسمًا جديدًا بعنوان ” الشعب يرحب دخول النساء للملاعب “، ليتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولًا فور تدشينه.

وانقسمت التغريدات بين مؤيد ومعارض لقرار حضور المرأة بالمملكة للمباريات مؤخرًا، واستشهد أحد معارضي القرار بقول الله تعالى : ” وقرن في بيوتكن “.

كانت قد قالت روسيا اليوم إن المرأة في المملكة أصبحت قادرة على حضور الفعاليات الرياضية الكبرى للمرة الأولى، مشيدة بتنفيذ المملكة لتلك الإصلاحات بالفعل، لافتة إلى أنا لسماح للمرأة بدخول الملاعب هو جزء رئيسي من رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتحديث النظام الاجتماعي والاقتصادي المحافِظ، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.