أحد مستخدمي ” ايفونX ” : الهاتف يشد شعر لحيتي عند استخدامه

متابعات(صدى):

اشتكى أحد مستخدمي هاتف ايفون X من عيب جديد وغريب فيه لم يذكره أحد من قبل، وهو أنه يشد شعر شاربه ولحيته عند الاقتراب منه!.

وذكر موقع ” PhoneArena ” المتخصص بشؤون الهواتف والأجهزة الذكية، أن أحد مستخدمي آيفون – X اشتكى مُؤخراً من أن الهاتف يتسبب بنتف شعر شاربه ولحيته، و أنه لاحظ أثناء تقريب الهاتف إلى وجهه للتكلم، يدخل الشعر في الفراغات الموجودة بين هيكل الهاتف والشاشة، وأثناء إبعاد الهاتف تشد شعره بقوة وتسبب له آلاما مبرحة، على حد قوله.

وتعتبر هذه الشكوى طريفة ، وسط الشائعات والأقاويل حول آيفون – X بعد ظهوره بمدة، رغم أنه حقق شعبية واسعة ونسب مبيعات عالية.