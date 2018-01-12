مدرب النصر: ” الحكم ” سبب خسارتنا أمام الفيحاء
أرجع المدير الفني لفريق النصر الأرجنتیني جوستافو كوينتیروس سبب خسارة فريقه أمام الفیحاء إلى الأخطاء التي ارتكبها حكم اللقاء.
وقال جوستافو في مؤتمر صحفي بعد اللقاء، إن الحكم تجاهل احتساب ركلتي جزاء لفريقه في الشوط الأول، كما تغاضى عن إخراج بطاقات ملونة مستحقة للاعبي الفیحاء.
وأضاف المدير الفني للنصر أن فريقه دائماً لا يظهر بصورة جيدة في الأشواط الأولى، لكنه صاحب رد فعلي قوي خلال الشوط الثاني من كل مباراة.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1565 ] نشر منذ 27 دقيقة
ما ادري من أين يأتون بهؤلاء حكام. لا يفقهون. بالرياضة. هدف الفيحاء. أصلا. تسلل من اللاعب. وضربات جزاء للنصر وعنف. وبالعربي. كوره تسد النفس. ولاعبين. يجيبون الاحباط. اغلبهم تشبعوا. وكما قال المثل لا تشتري العبد الا والعصا معه. تكرن وملايين. كملت. ومدربين. لا يفقهون. مزاجه يلعب الذي يريد. ولو انه سيّء عدة مرات. اغلب الاعبين هم من يرفعون. مستوى المباراة والمدرب صرنا حقل تجارب للمدربين المغمورين