مدرب النصر: ” الحكم ” سبب خسارتنا أمام الفيحاء

نواف السالم(صدى):

أرجع المدير الفني لفريق النصر الأرجنتیني جوستافو كوينتیروس سبب خسارة فريقه أمام الفیحاء إلى الأخطاء التي ارتكبها حكم اللقاء.

وقال جوستافو في مؤتمر صحفي بعد اللقاء، إن الحكم تجاهل احتساب ركلتي جزاء لفريقه في الشوط الأول، كما تغاضى عن إخراج بطاقات ملونة مستحقة للاعبي الفیحاء.

وأضاف المدير الفني للنصر أن فريقه دائماً لا يظهر بصورة جيدة في الأشواط الأولى، لكنه صاحب رد فعلي قوي خلال الشوط الثاني من كل مباراة.