سعد الحريري: لا أعارض مشاركة حزب الله في أعمال الحكومة

بيروت(صدى):

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري،الخميس، عدم معارضته لمشاركة “حزب الله” في أعمال الحكومة اللبنانية، لافتًا إلى أن حزب الله يعد عضوًا في الحكومة وهي تشمل كل الأحزاب السياسية الكبيرة.

وقال الحريري، في مقابلة مع صحيفة ” وول ستريت جورنال ” : “هذا الأمر يوفر استقرارا سياسيا في البلاد، ويكمن هدفي الأساسي في الحفاظ على الاستقرار السياسي من أجل وحدة البلاد” ، مؤكدًا على ضرورة إبقاء لبنان خارج المواجهة بين إيران والمملكة.

وشدد الحريري على ضرورة تركيز لبنان على مصالحه الوطنية الخاصة دون تدخل من قبل أي جهة خارجية، قائلًأ : ” ليس من الممكن أن نقبل تدخلا في سياسة لبنان من قبل أي جهة،ويجب أن تكون علاقاتنا مع إيران أو دول منطقة الخليج على أفضل شكل ممكن، لكن من الضروري أن تخدم المصالح الوطنية للبنان “.