الأمير سعود بن نايف يفتتح مشروع أرض الحضارات في جبل القارة

تركي السالم(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس ، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، مشروع ” أرض الحضارات” في جبل القارة، والذي يعد أحد أبرز المعالم الطبيعية، في محافظة الأحساء.

ولدى وصول سموه لموقع المشروع كان في استقباله، رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة والترفيه القائمة على المشروع، وغرفة الأحساء، حيث تفضل سموه بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المشروع.

ثم شاهد سموه بعض الفعاليات الترحيبية، بعدها تجول في المغارة الرئيسة للجبل، واطلع على ما يحتويه الجبل من معالم طبيعية وصخرية، وإرث تاريخي، كما زار سموه مجلس الأمير سعود بن جلوي أمير الأحساء السابق بداخل المغارة الرئيسية، واطلع على مراحل تطوير مشروع ” أرض الحضارات ” التي شملت تطوير معلم جبل القارة السياحي، الذي يضم المسار السياحي، والمسار الترفيهي، إلى جانب قاعة المعلومات، إذ يعد” أرض الحضارات” مشروعاً ثقافياً وتعليمياً وسياحياً وتفاعلياً، يبرز الجانب الحضاري والثقافي، ويشمل النواحي الطبيعية والترفيهية والثقافية والفنون والمنتجات، حيث يعد جبل القارة مزاراً سياحياً بارزاً في الأحساء.

وشدد سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على أهمية العناية بتطوير المناطق الأثرية، وتوثيق ذلك علمياً، والتعاون مع الجهات المعنية والمحافظة على الهوية المتفردة للأحساء، مؤكداً على أهمية أن تكون هذه المشروعات ذات أثر تنموي على المنطقة المحيطة بها، والاهتمام بإبراز الحرف اليدوية التي تتميز بها الأحساء، والتركيز على المزايا التنافسية للمشروع ليسهم بشكلٍ فاعل في تطوير قطاع السياحة والترفيه.