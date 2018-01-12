بالفيديو..تصريحات طارق صالح عن وصايا الرئيس الراحل تجاه المملكة

فهمي محمد(صدى):

أكد العميد طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، أن اليمن لن تنسلخ من عروبتها أو تتجه إلى أي اتجاه آخر، وأن اليمنيين ملتزمون بوصايا الرئيس الراحل، التي من بينها ضرورة اعتماد الحوار نهجًا لحل الأزمة اليمنية، مع الحرص على فك الحصار وإنهاء الحرب.

وكشف العميد أن من بين تلك الوصايا : “أن نمدّ أيدينا إلى أشقائنا وخاصة في المملكة العربية السعودية، للعمل على إنهاء الحرب، وإعادة الأمن والاستقرار “.

وكانت مصادر يمنية مطلعة أعلنت العميد طارق محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وصل ظهر أمس الخميس ، إلى محافظة شبوة جنوب شرق اليمن