 مواطن يناشد المسئولين التدخل لاستكمال شقيقه العلاج بألمانيا

علي القحطاني (صدى):

طالب مواطن يدعى محمد بن يحيى علي الحكمي، المسؤولين، بالنظر إلى وضع شقيقه الصحي المتواجد حاليا في ألمانيا بعد توقف أمر علاجه وإغلاق ملفه الطبي وإخراجه من المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج.

وقال شقيق المريض، إنه تفاجأ منذ أشهر قليلة بإغلاق الملف الطبي لأخيه الذي يعاني من تورم في النخاع الشوكي صاحبه آلام مزمنة في مفاصل الحوض والقدم والمثانة، ويتطلب عمليات جراحية متتالية، لإيقاف التلوث البكتيري من ناحية ولإزالة التشوهات والآلام في النصف السفلي من جسده كاملا.

وناشد الحكمي، المسئولين التدخل العاجل لإنقاذ شقيقه المريض والذي اضطر إلى مغادرة المستشفى والبقاء منذ فترة بأحد الشقق السكنية على حساب أسرته لتتضاعف خلالها معاناته صحيا وماديا، نظرا لما يمر به من تدهور كامل لوضعه الجسدي بسبب التقرحات السريرية المصاحبة له والالتهابات البكتيرية المزمنة والآلام الخطرة في المثانة والكلى.