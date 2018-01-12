تفاصيل جديدة حول وفاة ” طالب الثانوية ” بالمدينة خلال أدائه الامتحان

عادل الحربي (صدى):

قال مدير مدرسة ثانوية قيس بن سعد الأنصاري في المدينة المنورة، تفاصيل وفاة الطالب معاذ العوفي خلال أدائه امتحان الفصل الدراسي الأول، لافتاً إلى أن الراحل كان من الطلبة المتفوقين بالمدرسة.

وقال مدير المدرسة مهل العوفي وفقاً لما أوردت “العربية”، إن الطالب “معاذ” لم يكن يعاني من أي مرض ووفاته جاءت بعد شعوره بتعب مفاجئ خلال أدائه اختبار مادة اللغة العربية، مشيراً إلى أن نسبة درجاته خلال سنوات دراسته بالثانوية كانت 90%..

وأضاف العوفي أن الطالب المتوفي شعر بتعب مفاجئ وحالة إغماء قبل أن يستعيد وعيه مجدداً ويطلب استكمال الاختبار، موضحاً أن المدرسة أبلغته برفض طلبه مراعاةً لظروفه، مع إمكان إعادة الاختبار له مع بداية الفصل الثاني.