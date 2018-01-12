ترامب يشير لعلاقتة الجيدة مع زعيم كوريا الشمالية
امتنع الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن التعليق على ما إذا كان قد اتصل هاتفيا بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون أم لا ،قائلًا: ” لا أريد التعليق على هذا الأمر، لن أقول إذا تحدثت معه أم لا، لا أريد التعليق”.
وأكد ترامب، في تصريحاته لـ “وول ستريت جورنال” ، الخميس، إنه يحظىبعلاقة ” جيدة ” للغاية مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، مضيفًا : “أنا أحظى بعلاقات جيدة مع الناس، أظن أنكم ستتفاجئون من هذا الأمر”.
و قال ترامب:” غالبا ما يكون لدي تفاعلات معادية مع الناس، ثم فجأة يصبح شخص ما أفضل صديق لي”.
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