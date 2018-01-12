 ترامب يشير لعلاقتة الجيدة مع زعيم كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

امتنع الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن التعليق على ما إذا كان قد اتصل هاتفيا بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون أم لا ،قائلًا: ” لا أريد التعليق على هذا الأمر، لن أقول إذا تحدثت معه أم لا، لا أريد التعليق”.

وأكد ترامب، في تصريحاته لـ “وول ستريت جورنال” ، الخميس، إنه يحظىبعلاقة ” جيدة ” للغاية مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، مضيفًا : “أنا أحظى بعلاقات جيدة مع الناس، أظن أنكم ستتفاجئون من هذا الأمر”.

و قال ترامب:” غالبا ما يكون لدي تفاعلات معادية مع الناس، ثم فجأة يصبح شخص ما أفضل صديق لي”.