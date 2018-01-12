أمريكا والمانيا تبحثان الأزمة الإيرانية هاتفيًا

بحث وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون ” مع نظيره الألماني “سيغمار غارييل” مساء الخميس، هاتفيًا القمع الذي يتعرض له المتظاهرون في إيران من قبل الحكومة.

وصدر بيان عن الخارجية الأمريكية ذكرت فيه الناطقة الرسمية باسم الوزارة هيذر نويرت ، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الإجراءات القمعية التي تقوم بها الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

واطلع وزير الخارجية الألماني ونظيره الأمريكي على المناقشات الأخيرة بين مجموعة الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي وإيران بشأن هذه المسائل الغير المتعلقة بالاتفاق النووي.