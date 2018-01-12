 اليوم.. انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين من مكة إلى المدينة

نايف السالم(صدى):

تنطلق عند التاسعة من صباح اليوم (الجمعة) أولى رحلات قطار الحرمين المباشرة من محطة مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وعلى متنها عدد من المسؤولين والمواطنين، ثم تعود إلى مكة المكرمة، في رحلة تستغرق نحو ساعتين و25 دقيقة، فيما تستمر الرحلات التجريبية بين المدينتين المقدستين إلى حين وقت التشغيل الرسمي، الذي يرجح أن يكون منتصف العام الجاري.

وتم تركيب البوابات الإلكترونية في المحطات لتنظيم عملية الصعود إلى القطار، وسيتم خلال هذه الفترة إصدار تذاكر مؤقتة للعبور من البوابات، لحين إصدار التذاكر الرسمية التي ستحدد فيها قيمة التذكرة حسب الاتجاه، وهي حاليا قيد الدراسة، وفقا لـ”عكاظ”.