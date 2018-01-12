سامي عنان مرشحًا لانتخابات الرئاسة المصرية

القاهرة(صدى):

أعلن الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي ،سامي بلح ،الخميس، إن رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان سيخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في مارس المقبل.

وذكر الأمين العام للحزب أنه تم ترشيح الفريق من قبل أعضاء وقيادات الحزب ، و‬تم إبلاغ الفريق سامي عنان بالقرار ولا يوجد لديه أي مشكلة أو اعتراض.

ونشرت الصفحة الرسمية للحزب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” : ” اختارت الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحاً عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018، ويطالب قيادات الحزب سيادته بالموافقة علي ذلك، هذا وسوف يعقد الحزب مؤتمراً صحفياً بمقره بالدقي لإعلان ذلك “.

ومن المتوقع أن يعلن فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة للفوز بفترة ثانية.