وحدة أمريكية خاصة للتحقيق في تمويل حزب الله للإرهاب

طهران(صدى):

أعلنت وزارة العدل الأميركية ،الخميس ، إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول مليشيا حزب الله الشيعي اللبناني الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات.

وجاء في بيان وزارة العدل الأميركية : “أن هذا الفريق حول تمويل حزب الله والإتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب مُكلف بالتحقيق حول الأفراد والشبكات الذين يقدمون دعماً لحزب الله وملاحقتهم”.

وأوضحت وزارة العدل أن الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة وأن التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله، حليف ايران، الواسعة الانتشار الممتدة عبر إفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية.