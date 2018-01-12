المعارضة السورية: يجب التركيز على تفعيل العملية السياسية في جنيف

دمشق(صدى):

أكد رئيس وفد المعارضة السورية فى مفاوضات جنيف نصر الحريرى،الخميس، على ضرورة أن يكون تركيز المجتمع الدولي على تفعيل العملية السياسية في جنيف، ومحاولة تجاوز العقبات التى حدثت خلال الجولات الماضية.

وقال الحريري ،في مداخلة هاتفية لقناة ” الحرة ” : ” إن وفد الهيئة العليا للمفاوضات السوري، لم يتلق دعوة حتى الآن لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في ” سوتشي الروسية “، مؤكدا أنهم لم يتخذوا قرارا بقبول أو رفض المشاركة في المؤتمر.

ولفت رئيس وفد المعارضة السورية ، إلى احتمالية عقد جولة أخرى فى جنيف فى الاسبوع الأخير من الشهر الجارى بعد فشل “جنيف 8″، موضحا أن هناك مساع وضغوطا دولية وأممية من أجل إحراز تقدم فى المفاوضات المقبلة.