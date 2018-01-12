 أمير المنطقة الشرقية يدشن مدينة جواثا السياحية في محافظة الأحساء

خالد الضبيبي(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، مشروع “مدينة جواثا السياحية “، والواقع بالقرى الشرقية بالمحافظة.

ولدى وصول سموه لمقر المدينة، تفضل بقص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع إيذاناً بافتتاح مدينة جواثا السياحية، ثم تجول في أرجاء المدينة التي تبلغ مساحتها مليوني متر مربع، وتضم بحيرة يتجاوز مسطحها ١٥ مترا مربعا مصممة بشكل حديث ومزودة بإضاءة حديثة، وتتفرع منها مجموعة من الجداول، ومسطحات خضراء، وألعاب للأطفال، إضافة إلى المطاعم والمقاهي المتنوعة، والأكشاك المختلفة، وسوق هجر التراثي، كما يضم مساحات لإقامة الفعاليات الحية والتراثية والثقافية، إضافة إلى الأنشطة والألعاب الرياضية المتنوعة، ومراكز للرياضات المتنوعة مثل الطيران الشراعي، وركوب القوارب، ومساحات للتخييم الشتوي تحت الانشاء.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على ضرورة المحافظة على الهوية العمرانية الفريدة التي تتميز بها الأحساء، وابراز المقومات السياحية التي تتمتع بها، منوهاً بما توليه القيادة -أيدها الله- لتطوير القطاع السياحي، وإبراز موروث المملكة الحضاري، مشدداً على ضرورة الاعتناء بمفهوم السياحة الزراعية واستثمار الفرص المتاحة في هذا المجال، وأهمية أن تسهم هذه المشروعات في توفير الفرصة لأبناء الأحساء، سواءً الوظيفية أو التطويرية، لافتاً النظر لأهمية أن تستزرع المسطحات الخضراء بالأشجار ذات الظلال التي لا تستنزف الموارد المائية، ليكون المشروع ذا أثر إيجابي على المحافظة.