” الحرس الوطني ” تبدع بعروض الطيران وتجذب الزوار في أولى مشاركاتها

عادل الحربي (صدى):

جذبت عروض طيران وزارة الحرس الوطني التي شاركت بها ضمن فعاليات ” الملتقى الرابع للطيران العام “، بمطار الثمامة الجوي، أنظار وإعجاب الزائرين.

وأبدعت وزارة الحرس الوطني في مشاركتها التي تعد الأولى من نوعها في الملتقى، من خلال تقديم عروض مميزة بعدد من الطائرات العموديّة، وهي “طائرة البلاك هوك (UH60-m)، وطائرة الأباتشي (AH64_E)، وطائرة اللتيل بيرد (AH6-I)، والطائرة التدريبية MD530-F”، وكانت جميع الطائرات مجهزة بالأسلحة والصواريخ على أحدث طراز، فيما قدم المشاركون عروضاً متعددة ومميزة نالت إعجاب الحضور.