 مؤسسة بريطانية توضح حقيقة تمويلها لأبحاث ” ريجيني ” في مصر

لندن(صدى):

أكدت مؤسسة التمويل البريطانية “أنتيبود”، أنها لم تقوم بتقديم أية أموال لتمويل أبحاث “جوليو ريجيني”، الطالب الإيطالي الذي قُتل في مصر عن الباعة الجائلين.

و نفت المؤسسة في بيان صحفي لها، الادعاءات المقدمة من قبل أستاذة ريجيني بجامعة كامبريدج، مها عبد الرحمن، بتقديم مبلغ قدره 10 آلاف جنيه استرليني من أجل استقطاب أعضاء من نقابة الباعة الجائلين خلال بحثه في مصر.

يذكر أن التليفزيون المصري،كان قد أذاع فيديو للإيطالي ريجيني برفقة رئيس نقابة الباعة الجائلين، يقول فيه ريجيني أنه يمكنه أن يطلب أموال من هذه المؤسسة إلى رئيس النقابة إن أراد.