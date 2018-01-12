تحذيرات من ارتفاع الحوادث ضد المدنين بغرب أفريقيا

برايا (صدى):

حثّ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لغرب أفريقيا محمد بن شمباس، المجتمع الدولي على دعم الاستجابة الشاملة لمنطقة الساحل وغرب أفريقيا للتصدي لتهديد جماعة بوكو حرام.

وأشاد ابن شمباس، في اجتماع بمجلس الأمن الدولي مساء اليوم بالجهود الناجحة التي بذلتها فرقة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، مرحبا كذلك بالمؤتمر المعني بإنعاش منطقة بحيرة تشاد الذي ستستضيفه نيجيريا الشهر المقبل، محذراً من ارتفاع ملحوظ في عدد الحوادث التي تطال المدنيين منذ سبتمبر الماضي.

وقال ” إن ازداد استخدام الأطفال الانتحاريين من قبل جماعة بوكو حرام بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 135 حالة في عام 2017م، وفي حين نجح 700 شخص اختطفتهم بوكو حرام في الهروب مؤخراً من الأسر، تواصل الجماعة اختطاف أشخاص أبرياء، بشكل عام، ولا يزال أكثر من مليوني نازح ينتظرون بقلق إنهاء هذه الأزمة في حوض بحيرة تشاد “.

وأشاد الممثل الخاص للأمين العام بعدد من التطورات الإيجابية في غرب أفريقيا، لا سيما الانتخابات الديمقراطية الناجحة في ليبريا نهاية العام الماضي، وكذلك اعتماد بوركينا فاسو وغامبيا لقوانين من شأنها أن تعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.