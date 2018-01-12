توقعات بإطلاق هواتف سامسونج القابلة للطي قريبًا

متابعات(صدى):

أفادت تقارير بإنه من المتوقع إطلاق ” سامسونج ” هاتفها القابل للطي بشاشة OLED مرنة قابلة للثني بحجم 7.3 إنش، خلال ديسمبر المقبل.

وذكر تقرير بكوريا الجنوبية أن الشاشات الخاصة بهذا الهاتف لن تدخل حيز الإنتاج قبل شهر سبتمبر المقبل، وفقا لموقع ” cnet ” الأمريكي، متوقعًا أن يدخل الهاتف حيز الإنتاج في شهر نوفمبر 2018م.

كان قد صرح ” كوه دونج ” رئيس قسم الهواتف الذكية بشركة سامسونج مسبقاً عن الاستعداد لطرح الهاتف القابل للطي عندما يكون جاهزاً للعرض.

ولن تكون شركة سامسونج أول من يطلق هذا الهاتف، حيث حاولت شركة Kyocera أيضًا إطلاق الهواتف القابلة للطي ، لكنها لم تلقى النجاح الباهر الذي كانت تطمح إليه.