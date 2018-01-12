السماح لزوج مواطنة بالعمل في محلات الذهب ورد فعل غريب من المفتشين

عادل الحربي (صدى):

اشتكى مقيم من عدم السماح له بالعمل في محلات الذهب، وقال ” نحن نعمل في المملكة تحت مظلة النظام، ونرحب به في كل المجالات، ولكن وجدنا التناقض والاختلاف في وزارة العمل؛ حيث قدمنا على موقع خدمة العملاء التابع لوزارة العمل على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” هذا السؤال: أنا زوج مواطنة وأعمل لدى محل بيع الذهب والمجوهرات من ثلاث سنوات، هل أفصل من العمل أو لا؟”.

وأكد أنه تمت الإجابة عن سؤاله بهذا النص: ” الوافد الخاص ” زوج المواطنة ” في حال كان يعمل قبل القرار؛ لا يتم فصله من عمله بشرط أن تكون الزوجة في ذمته، أو يكون لديه أطفال منها “.

وأضاف: “ولكن على أرض الواقع تم منعنا من العمل من قبل مفتشي العمل بالطائف، وقمنا بإبلاغهم عن استفسارنا على موقع خدمة العملاء الذين أكدوا السماح لزوج المواطنة بالعمل، ولكن لم نجد فائدة”.