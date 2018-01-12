بالفيديو.. فهد الشليمي يوجه رسالة شديدة اللهجة للجزيرة القطرية
وجه الدكتور فهد الشليمي، رئيس مركز الخليج للدراسات والبحوث، الخميس، رسالة شديدة اللهجة لقناة الجزيرة القطرية المحرضة.
وظهر الشليمي خلال فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ،موجهًا حديثة لقناة الجزيرة ، قائلًا: “مارستوا التحريض ودعم المظاهرات والحرب الإعلامية ضد الكويت وقيادتها وشعبها في عام 2012 وقمتم بالشحن المعنوي والاعلامي والسياسي للشباب الكويتي وورطتوهم وانسحبتم بذيولكم ودخلوا السجن “.
ووصف رئيس مركز الخليج للبحوث، إعلام الجزيرة بـ “المتناقد” المتسبب في حبس الشباب، ثم يخلون مسؤليتهم الإعلامية بعد إثارة الناس بسياسة الشحن الإعلامي، مختتمًأ حديثه قائلًأ:” لاتنخدعوا بالإعلام المحرض “.
الاخونجية وقناة الجزيرة: مارستوا التحريض ودعم المظاهرات والحرب الإعلامية ضد الكويت وقيادتها وشعبها في عام 2012 وقمتم بالشحن المعنوي والاعلامي والسياسي للشباب الكويتي وورطتوهم وانسحبتم بذيولكم ودخلوا السجن pic.twitter.com/8qU2fLkLdV
— د.فهد الشليمي (@Fahd_Alshelaimi) ١١ يناير، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41288 ] نشر منذ 1 ساعة
افعالهم اكبر من ان توصف في كافة الوطن العربي ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,