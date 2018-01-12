الإطاحة بمقيمة تنتحل صفة مواطنة بمساعدة زوجها للنصب على المواطنين

عادل الحربي (صدى):

ضبطت دوريات الأمن بمكة المكرمة، مقيمة آسيوية، انتحلت صفة مواطنة سعودية بمساعدة زوجها، وضُبط بحوزتهما دفتر شيكات، ودأبا على النصب والاحتيال على المواطنين.

وكان ورد بلاغ للجهات الأمنية عن قيام مقيم وزوجته من الجنسية البرماوية بالنصب والاحتيال بتحرير وادعاء أن زوجته سعودية وسيدة أعمال وتملك شركات ويقوم بتحرير شيكات واستلام مبالغ مالية، وذلك بالنصب والاحتيال على المواطنين.