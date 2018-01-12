الدفاع المدني يحصل على جثمانين لفتاة وطفل غرقا في مستنقع بجازان

تركي السالم(صدى):

استطاعت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان بمعاونة بعض المواطنين أمس (الخميس)، من انتشال جثمانين لفتاة وطفل، إثر غرقهما في مستنقع مياه راكدة بمجرى وادي شهدان بمحافظة بيش.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان المقدم يحيى القحطاني إن المديرية تلقت بلاغاً بحالتي غرق في مستنقع تقدر مساحته ” ٥.١٠ ” متر مربع، لافتاً إلى أن بعض المواطنين ساهموا بانتشال الجثمانين قبل وصول الفرق.

وكشف القحطاني أن الغريقين هما طفل (١٠ أعوام)، وفتاة (١٧ عاما)، مجدداً تحذيراته من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ومزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار.