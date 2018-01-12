احتجاج السفير الإسرائيلي لدى القاهرة لمنعه من حضور الاحتفالات العامة

القاهرة(صدى):

تقدم السفير الإسرائيلى بالقاهرة ديفيد جوفرين، بخطاب احتجاج لوزارة الخارجية المصرية ليعرب عن احتجاجه على منعه والدبلوماسيين الإسرائيليين فى القاهرة ، من حضور الاحتفالات أوالمناسبات العامة التي تجري في جمهورية مصر العربية، أو تنظمها الخارجية.

ونقلًا عن الإذاعة العامة الإسرائيلية ، ذكر ” جوفرين ” في خطابه أن جميع السفارات المعتمدة في مصر يتم دعوتها لحضور المناسبات التي تجريها الخارجية المصرية ،ولا يتم دعوة السفير الإسرائيلى فى القاهرة ، معلنًا عن رفضه لتلك المعاملة.