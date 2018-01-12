حديث لاعب النصر عمر هوساوي بعد الخسارة من الفيحاء

الجمعة 12
يناير
هذا اللي يساوم النصر بـ 12 مليون في موسمين
لو الامر بيدي
اعطيه بالموسم 500 الف
وتخب عليه ابو النكبات
ولايهون الشهري ريوس
والهرباوي وغالب وكل الاجانب عد فوزير
اسلخ جلد الفريق بإحلال الشباب
بلا خساير وبلا خرابيط .. كديش
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أبو رياض[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اللي يساوم النصر بـ 12 مليون في موسمين
لو الامر بيدي
اعطيه بالموسم 500 الف
وتخب عليه ابو النكبات
ولايهون الشهري ريوس
والهرباوي وغالب وكل الاجانب عد فوزير
اسلخ جلد الفريق بإحلال الشباب
بلا خساير وبلا خرابيط .. كديش