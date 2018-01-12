كشف تفاصيل فعاليات ” ماراثون الألوان ” في الثلاثاء الثقافي

حسين العلي(صدى):

كشفت رئيس مهرجان ماراثون الألوان الإعلامية مريان الصالح عن فعاليات الماراثون ، وذلك خلال استضافتها في منتدى الثلاثاء الثقافي .

وبينت الإعلامية الصالح في كلمتها عن مبادرة بعنوان ” كلنا وطن ” سيفتتح بها المهرجان ، مؤكدة على رسالتها أن القطيف جزء لايتجزء من هذا الوطن الغالي تحت مظلة ولاة الأمر.

وأوضحت ” من ضمن الفعاليات ” بيت الألوان ” وهو فكرة فريدة من نوعها يتم من خلاله تشخيص الزائرين بعد اخذ جولة بين غرفاته الملونه وديكوراته ، اضافة الى ركن ” الكتاب ” للكاتب حسن غزوي ، الألعاب الهوائية ، الفنون التشكيلية ، الكاريكاتير ، معرض الصحي ، استعراض البايكرز ، استشارات تربوية وتعليمية، اركان الخوص والحنة ” .

واضافت ” هناك الأركان الخاصة بالأسر المنتجة وورش في تصميم الأزياء لـ ” جميلة الشمري ” ، حيث قدمت رعاية للمهرجان 100 قطعة من الأزياء ، و من بين الفعاليات ” عيادة الألوان ” يرعاها الأمتياز الطبي ، ومسرحية ” غيمة فرح ” ، ومسابقات وعروض التنين الصيني وامسيات شعرية ومقتطفات شعبية ” .

وتحدثت الصالح عن المهرجان ” رأيت بداية حلمي يتحقق ” شاكرة جميع من دعمها بكل مااوتي من قوة وكانت انطلاقة الفكرة هي اقتراح قدمته للأهل والأقارب على ان تكون فعالية غير تقليدية وكانت بداية انبثاق فكرة مهرجان ماراثون الالوان حيث يرشق المتسابقون بألوان الهولي ” .

وعملت الصالح على ” وضع خطة لسير العمل مكونة من مجلس ادارة وعمل اجتماعات دورية مع رؤساء اللجان ، وفي كل اجتماع يتم تزويدهم بماهو جديد من افكار وفعاليات وتقديم المقترحات ليصل المهرجان بصورته الاخيرة التي تطمح وترتقي لطموح الجمهور ” .

واشارت الى أن ” ماراثون الألوان ” يعزز ” الرياضة المجتمعية ” بشكل كبير ،وتشجيع المجتمع على ممارستها بشكل محبب ودمج عدة شرائح من المجتمع في الماراثون ومنهم ذوي الهمم ” .

وحول الصعوبات قالت ” لم تواجهنا أي عقبات في التخطيط و لاقت الفكرة استحسان الكثير ممن قد علموا بإقامة الفعالية ، واتمنى أن ينال على إعجاب ورضا الجميع وأن تكون قد قدمت خدمة للمجتمع تدخل الفرحة والسرور ” .

وأشادت بـ ” دور الكوادر المنظمة للفعالية مو موقع المهرجان والتي بدأت قبل اسبوع لاعداد ارضيته، ويزيد عددد الكوادر العاملين عن الـ 20 شخصًا .

يذكر ان المهرجان سينطلق بفعالياته يوم الخميس القادم بتاريخ 1 من شهر جمادى الأول ويستمر لثلاثة أيام في الواجهة البحرية لمحافظة القطيف.

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