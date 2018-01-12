” مانشيني ” يفصح عن رغبته في تدريب المنتخب الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

كشف الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب مانشستر سيتي ، عن رغبته في تدريب المنتخب الإيطالي ، حيث أن هذا يمثل شرف كبير له ، خاصةً بعدما أصبح المنصب فارغًا منذ إقالة جيان فينتورا في نوفمبر الماضي لفشل المنتخب في الوصول إلى المونديال .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فقد أكد المدرب ” مانشيني ” أنه يمتلك حلم الفوز بكأس العالم كمدرب بعدما فشل في تحقيق هذا الحلم وهو لاعب ، مضيفًا ” عملت في العديد من الأندية الكبيرة وانتصرت .. من الجيد تدريب المنتخب الوطني. سيكون ذلك شرفا ومصدرا للفخر. كذلك الفوز ببطولة أوروبا وكأس العالم أيضا ” .

وكان ” مانشيني ” قد شارك في صغره بمباراة مع المنتخب الإيطالي ، إلا أنه لم يسبق له اللعب في كأس العالم ، على الرغم من كونه ضمن التشكيلة التي خاضت بطولة عام 1990 على أرضه .