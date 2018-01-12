مستشار ترامب سيمثل أمام لجنة بالكونجرس بشأن تحقيق روسيا

واشنطن(صدى):

كشف مصدر مطلع اليوم الخميس، أن كبير المستشارين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف بانون سيمثل في الأسبوع المقبل أمام لجنة بمجلس النواب تحقق في مزاعم بتواطؤ حملة ترامب مع روسيا للتأثير على الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وأوضح المصدر أن المقابلة المقررة يوم الثلاثاء ستركز على فترة عمل بانون في الحملة الانتخابية وليس الفترة الانتقالية ولا فترة عمله في البيت الأبيض.

وأحجم مساعد النائب الجمهوري ديفين نونيز رئيس اللجنة عن التعليق.